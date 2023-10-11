Зеленскому потребуется переизбраться, чтобы получить F-16 от Бельгии

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Киев получит американские истребители F-16 от Бельгии в лучшем случае в 2025-м году, и то, если правительство, которое будет работать в то время, одобрит поставки.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также Де Кроо пообещал обучать пилотов, техсостав и ремонтировать самолеты на территории своей страны. Примечательно, что всю его речь президент Украины слушал с крайне грустным выражением лица.

«Мы вступили с самого начала в коалицию F-16, и с самого начала четко заявляли, что предоставим обучение, предоставим личный состав для обучения, а также предоставим свои собственные самолеты F-16, в частности, двухместные F-16, которые примут участие в учебной миссии в разных местах Европы в следующие несколько месяцев. Бельгия также одна из немногих стран, которая имеет большой опыт в обслуживании F-16. Мы будем предоставлять техническое обслуживание самолетов, которые вы получаете. Мы также будем предоставлять обучение украинских работников, чтобы они могли осуществлять техническое обслуживание самолетов F-16. Начиная с 2025-го года, Бельгия сможет поставлять F-16 на Украину. Они будут в вашем распоряжении, конечно, в зависимости от решения правительства, которое будет работать в то время», – заявил Де Кроо.