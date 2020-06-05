Зеленскому предлагают распустить «своих негодяев» в Раде

05.06.2020, Киев, Игорь Петров

Если бы президент Украины Владимир Зеленский ответственно относился к своим обязанностям, он бы распустил парламент и отказался бы подписывать меморандум с МВФ.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, депутат ВР IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент судья в своей первоначальной логике, когда прямо на инаугурационной речи распустил парламент, давно должен был бы это сделать, если бы он любил по-настоящему эту страну. Любой бы на его месте распустил бы парламент просто чтобы замерить температуру общества, и попробовать формировать парламент от того, что требует время.

Они боятся дефолта. 1,9 миллиарда ничего нам не решает, уже переживали эту арифметику. Начинать надо не с 1,9 миллиардов, надо начинать с подходов. Так делают в своей фирме. Я думаю, в «95-м квартале» он бы так не подходил.

Почему МВФ настаивает? У нас что, никто не понимает что «Роттердам плюс» по углю – это тарифы, завышенные в три-четыре раза, что уголь идет из ДНР по-прежнему через Россию, что цена на газ сегодня 50 евро, а нам тулят по 200. Это просто политика отжимания, во всех требованиях меморандума идет просто отжимание. Им дают всем замазаться, начиная от Порошенко, замазаться в деньги и они переходят – пусть негодяй, но свой», – сказал Червоненко.