Зеленскому предлагают забыть про «мову» и не идти наперекор Юго-Востоку

23.04.2019, Москва

Владимир Зеленский демонстративно игнорирует огромную поддержку, полученную на выборах от избирателей Юго-Востока Украины, жаждущих восстановления прав и прекращения войны, а не заигрывания с бандеровцами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кота, огромное количество самых одиозных представителей режима времен Петра Порошенко надеются сохранить теплые места при власти и после избрания Зеленского на должность президента.

«Очень симптоматичные вещи происходят сегодня и, прежде всего, я смотрю на вчерашних «порохоботов». Помните, Мосийчук, Геращенко и все остальные, которые сегодня говорят: «Ну вот, наконец-то эпоха мародёрства и воровства закончилась, теперь мы заживём по-другому».

Я понимаю, что те же люди, которые совершили в своё время госпереворот, предлагают строить Украину, только уже с другим кандидатом, Зеленским. И, к сожалению, Володя и его команда не понимают, что пока наша страна не расследует то, что происходило тогда на Майдане, госпереворот, не расследует, кто убил небесную сотню (они же об этом ни слова не говорят), кто жёг Одессу…

А знаете, почему не говорят? Да потому что Коломойский, Лёвочкин и все остальные ребята, которые стоят рядом с Зеленским, причастны к тем преступлениям.

Проблема-то в том, что та команда, которую он представляет, те шаги, которые сегодня заявляет, они не имеют отношения к реальности. Ну какой украинский язык учить, когда война идёт в стране? О чём они вообще говорят? О чём они бредят?

Когда они получили такой кредит доверия от Юго-востока, обратите внимание, что его уровень поддержки был максимально высоким поближе к линии соприкосновения и медленно таял к Западной Украине.

То есть люди, которые видят своими глазами войну, его поддержали в надежде на мир, а он украинский язык учит. Давай, приедь ты на линию соприкосновения, да поговори ты с людьми, останови ты, в конце-концов, войну, перестань играться в политику, стань политиком. А он что делает?», – отметил Юрий Кот.