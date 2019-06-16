Зеленскому предложили «молдавский сценарий»

16.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский должен определиться со своей дальнейшей политикой – продолжать вести страну в русофобскую пропасть, или опереться на Юго-Восток и навести порядок.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача, которую должен поставить перед собой президент – определиться, хочет он собрать страну, а для этого надо усилить ту часть его команды, или его риторики, или его идеологического тренда, которая ориентирована на поддержку интересов Юго-Востока. Тогда есть возможность создать коалицию с платформой «За жизнь».

Второй вариант – усилить или ускорить движение на Запад, антироссийскую риторику и вообще все действия, которые с этим связаны.

Жизнь говорит, что политика не существует без чисто экономических проблем, с которыми приходится столкнуться. А экономические проблемы должны подталкивать в сторону «сшивания» страны, то есть коалиции с теми политическими силами, которые поддерживаются на Юго-Востоке», – отметил он.

Также Михаил Погребинский призвал Украину брать пример с Молдовы, где пророссийские и проевропейские силы объединились против олигарха Влада Плахотнюка.

«Брюссель и Вашингтон просто долгое время поддерживали ту власть (в Молдове – прим. ред.), которая была ориентирована антироссийски, прорумынски и проевропейски, поскольку она была настроена антироссийски.

Но «терпець урвався», потому что этот олигарх Плахотнюк перешёл все красные линии. Там коррупция абсолютно беспредельна, чистый беспредел. И это всё прекрасно понимают и в Брюсселе, и в Вашингтоне сказали: «Нет, надо с этим кончать».

А как кончать? Не помочь же социалистам получить полный контроль над властью. А вот создать коалицию между проевропейскими и пророссийскими политическими силами, чтобы они «сшили» страну, и порешали, в том числе, застарелый конфликт с Приднестровьем. Это был бы хороший пример преодоления тяжелейшего кризиса на Украине», – добавил эксперт.