Зеленскому предложили открыть Крымский фронт

06.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Украина считает, что Донецк и Луганск «оккупированы российской армией» и проводит там военную кампанию, то она должна объявить границу с Крымом линией фронта и ввести туда войска, поскольку полуостров явно контролируется Россией.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, экс-спикер МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волошин раскритиковал украинскую власть за то, что этого не было сделано за семь лет.

«Война Российской Федерации до сих пор не была объявлена ни господином Яценюком, ни господином Порошенко, ни господином Зеленским. У нас форматно существует посольство в России, мы бьемся за транзит газа.

Почему же не была объявлена война? А на границе с Крымом у нас до сих пор нет линии фронта, почему-то, где точно российские войска, где точно российский флаг стоит, где точно наша территория занята другим государством.

Но, почему-то, наша власть не спешит освобождать Крым, чтобы на границе с Крымом была не граница, не пункт пропуска с пограничниками, а именно линия фронта.

Почему мы (оппозиция, – ред.) не считаем, что там должна быть линия фронта – потому что мы за диалог. Но те, кто считает, что нужно воевать – так воюйте там тоже. Что же вы там не воюете? Что же вы с телеканалами воюете?», – заявил Волошин.