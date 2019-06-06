Зеленскому предложили отправиться в Москву к Путину

06.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен поехать в Москву на прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий отметил, что сегодня нужно проводить не насильственную украинизацию, а действовать более «мягко».

«Нам надо разговаривать со своим народом, надо вступать в прямой диалог с теми, кто сегодня решает эти вопросы. Ради мира. Не ради того, что нам нужно что-то сдать или кому-то что-то отдать. Жестокими мерами мы вряд ли чего-то добьемся. Вообще в истории это не давало хороших результатов. Надо работать с людьми, надо выпускать больше продукта на телевидении, радио. Это более эффективно, нежели агрессия…

Зеленскому надо ехать и разговаривать. Самому, как мужчине, как лидеру нации, как президенту и главнокомандующему. Ехать и разговаривать с Путиным в первую очередь. Потому что именно там лежит ключ к разрешению вопросов на Донбассе, именно там лежит ключ к разрешению и экономической ситуации… Нам надо с ними договариваться, не сдавая территории. Но надо договариваться, искать пути. Не видеть только два – или капитуляция, стать на колени, или война до победного конца, «мы дойдем до Ростова». Брехня – никуда мы не дойдем», – заявил Балицкий.