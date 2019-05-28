Зеленскому предложили признать третью гражданскую войну

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Развязанная Киевом в 2014 году бойня на Донбассе, которую украинские пропагандисты называют «агрессией со стороны России», по сути, является уже третьей гражданской войной, вспыхнувшей на этой территории за последние сто лет.

Об этом в комментарии «ФАН» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая украинская власть делает громкие заявления о своем горячем желании остановить войну и кровопролитие в Донбассе. Желание похвальное, слова в правильном направлении. Вот только, если не разобраться в причинах, если не понять, откуда растут корни этого явления, устранить его практически невозможно. Вот и давайте попробуем понять, а может быть, и помочь нынешней украинской власти осознать, что на самом деле происходит на территории украинского государства. А происходит там гражданская война. С этим тезисом в течение пяти лет большинство украинских политиков и пропагандистов не собиралось соглашаться», – заявил Стариков.

«Гражданский конфликт, который продолжается уже почти пять лет, отнюдь не первый. По большому счету это уже третья гражданская война на территории Украины. Первая началась «с колес» после создания этого государства. Это Первая мировая война и гражданская война на всей территории бывшей Российской империи. Так вот, на Украине была своя мини-гражданская война.

Во время Первой мировой войны из жителей Галиции австрийские власти сформировали целый корпус стрельцов. То есть одна часть гражданской войны на Украине была создана, с другой стороны миллионы жителей этих областей Российской империи оказались в Красной армии, в Белой армии, в каких-то квазивоенных формированиях вроде батьки Махно.

И именно на территории Украины была создана самая запутанная часть гражданской войны: «белые», «красные», «зеленые», петлюровцы и так далее. Слава богу, весь этот кровавый кошмар закончился, наступил период мирного строительства, но он продолжался совсем недолго, потому что именно из жителей западных областей, оказавшихся в составе польского государства, были сформированы националистические части уже нацистами, которые показали себя во всей кровавой красе во время Второй мировой войны.

Это погромы евреев, это уничтожение мирного населения. По сути с самых первых дней нацистского вторжения на Украину на этой территории началась опять-таки мини-гражданская война.

Итак, 18 тысяч участников СС дивизии, члены ОУН-УПА, охранники концлагерей, украинские националисты — это с одной стороны. А с другой стороны миллионы участников войны против фашизма и нацизма в составе Красной армии. Это ли не гражданская война, которая как матрешка включается в Великую Отечественную и Вторую Мировую войны. Все это закончилось вместе с разгромом нацистской Германии в 1945 году, но мини-гражданская война на территории Украины продолжалась до конца 50-х, когда западенцы убивали учителей, активистов, женщин, детей, вырезали польские села», – рассказал историк.

«В 2014 году западная часть украинского общества выступила локомотивом госпереворота, продавила его, устроила кровавую бойню и спровоцировала гражданскую войну на Украине, причин для этого несколько, и мы их уже перечислили, но самое главное это разница в представлении о мире. Западная Украина хочет в западную Европу. Восточная не хочет в западную Европу, не хочет в НАТО, не признавать Бандеру героем.

Гражданская война, которая сегодня идет в Донбассе, по сути является уже третьей гражданской войной, которая происходит на этой территории за последние 100 лет. И я думаю, что необходимо внимательно изучить те причины, те следствия, ту разницу в мировоззрении, разницу в историческом коде, которая существует на территории сегодняшнего украинского государства, и тогда нам будет гораздо понятнее и яснее то, что произошло в 2014 году», – подытожил Стариков.