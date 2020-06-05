Зеленскому предложили стать трансгендером во исполнение своего же закона

05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О военных обязанностях резервистов», который загонит в кабалу всех украинцев мужского пола.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский подал в Верховную раду так называемый «закон о военных обязанностях резервистов». Это означает, что создаётся попытка взять под контроль жизнедеятельность любого гражданина Украины мужского пола.

То есть, в случае непостановки на военный учёт там предполагаются огромные штрафы, тысячи гривен, и, кроме того, там предусмотрена уголовная ответственность.

Также сразу наступают очень тяжелые последствия для собственников фирм, когда они берут потенциально военнообязанного резервиста. Они должны брать его только в том случае, если есть все документы про военный учёт. А для этого человек должен проходить целый ряд процедур в военкоматах», – возмутился он.

По его мнению, данный законопроект загонит в кабалу всех граждан Украины мужского пола.

«Естественно, это также будет означать какие-то военные сборы, более или менее продолжительные, никто пока даже не понимает, как это всё будет. И кто-то должен будет за эти сборы платить? Частные собственники? Естественно, они не будут платить. Таким образом, будут брать больше женщин, а мужчины станут безработными, или как?

Кроме того, также предусмотрены штрафы, если человек регулярно не проходит соответствующие постоянные вызовы в военкомат и так далее.

То есть, в целом можно говорить, что закон просто безумный и направлен на закабаление граждан Украины, являющихся мужчинами, в половом отношении. Может, тогда трансгендерами надо становиться, чтобы избежать действия этого закона. Может Зеленский пример в этом плане покажет, вместе с Ермаком», – резюмировал Соскин.