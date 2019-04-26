Зеленскому предложили взять на работу человека, создававшего Януковичу имидж в Европе

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что готов к сотрудничеству с новым президентом, но “отступать от своих ценностей не будет”.

Заявление Климкина тут же прокомментировал экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов, которого слухи упорно связывают с командой Владимира Зеленского.

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“Думаю, все очень рады. Как камень с души свалился. Надо брать, тем более, что фигурант – бывший член команды Януковича. Напоминаю, функционер работал у нас Послом в Германии, а его ключевой обязанностью было позиционировать Януковича реформатором и европейским Президентом. С задачей справлялся отлично. Надо брать. От ценностей не отступит”, – сьязвил Портнов в своем телеграм-канале.