Зеленскому предложили забыть о Донбассе или дать особый статус

24.04.2019

Избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет все шансы и возможности, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Познер» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, без особого статуса эти регионы невозможно вернуть в состав Украины.

«Зеленский не несет ответственности за то, что произошло. Я уж не знаю, кто ему будет советовать, но просто здравый смысл говорит о том, что это надо прекратить и сделать выбор – вы хотите вернуть Донбасс? Тогда нужно действовать так-то и так-то, безальтернативно. Не предоставляя особого статуса, который, кстати, уже проголосован украинским парламентом, но не вошел в действие, или, грубо говоря, без предоставления широкой автономии Донбасс не возвратится.

И это всем понятно, включая врагов этой идеи. Или надо смириться с тем, что он не вернется и тогда прекратить обстрелы на основании того, что бессмысленно. А никто из руководителей не сможет себе позволить сказать, что нам не нужен Донбасс. Поэтому строгое выполнение «Минских соглашений», – заявил Погребинский.