Выборы
24.04.2019
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленскому предложили забыть о Донбассе или дать особый статус

Избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет все шансы и возможности, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Познер» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, без особого статуса эти регионы невозможно вернуть в состав Украины.

«Зеленский не несет ответственности за то, что произошло. Я уж не знаю, кто ему будет советовать, но просто здравый смысл говорит о том, что это надо прекратить и сделать выбор – вы хотите вернуть Донбасс? Тогда нужно действовать так-то и так-то, безальтернативно. Не предоставляя особого статуса, который, кстати, уже проголосован украинским парламентом, но не вошел в действие, или, грубо говоря, без предоставления широкой автономии Донбасс не возвратится.

И это всем понятно, включая врагов этой идеи. Или надо смириться с тем, что он не вернется и тогда прекратить обстрелы на основании того, что бессмысленно. А никто из руководителей не сможет себе позволить сказать, что нам не нужен Донбасс. Поэтому строгое выполнение «Минских соглашений», – заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть