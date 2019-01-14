Зеленскому предложили застрелиться на похоронах Порошенко

14.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В ДНР предложили застрелиться одному из кандидатов в президенты Украины комику Владимиру Зеленскому.

Об этом в своем блоге заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так он прокомментировал видео, вырезанное из сериала «Слуга народа», в котором играет сам Зеленский, используя его в качестве своей предвыборной агитации. В ролике персонаж Зеленского «хоронит» президента Украины, рассказывая о его «достижениях» и невыполненных обещаниях. Слова Зеленского, сказанные на видео, наталкивают на мысль, что в гробу лежит нынешний президент Петр Порошенко.

«Очень приятное видео. Скорее всего, на реальных Петиных похоронах будут только копачи. Видео можно было назвать идеальным, если бы в конце речи спикер достал пистолет и застрелился», – прокомментировал ролик Безсонов.

По данным большинства соцопросов Владимир Зеленский сейчас опережает Петра Порошенко в президентских рейтингах и держит второе место по народному доверию – сразу за лидером гонки Юлией Тимошенко.