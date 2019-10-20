Зеленскому предложили жестко разогнать банды бродячих «активистов»

20.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские власти должны или прекратить преследовать сотрудников «Беркута», участвовавших в событиях 2014 года, либо привлечь к ответственности и тех, кто в них стрелял.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СМИ, находящиеся на орбите Порошенко делают такие заявления, что Портнов предложил преследовать активистов Майдана. Такого Портнов не предлагал. В этой украинской трагедии было две стороны. Нельзя преследовать одну сторону. Поэтому моё предложение состоит в следующем: либо отменить амнистию для тех, кто стрелял в милиционеров (либо амнистировать всех).

Есть закон принятый феврале 2014 года, там написаны такие тезисы: «лиц, совершивших умышленное убийство сотрудников правоохранительных органов освободить от уголовной ответственности». Это цитата из закона который был принят феврале 2014 года. Как эта цитата вообще могла попасть в закон? Как это так – амнистировать лиц совершивших умышленные убийства сотрудников правоохранительных органов? Дальше написано – в течение двух недель нужно уничтожить документы связанные с расследованиями. И третье – запретить расследовать.

Вот скажите: если сегодня судят сотрудников «Беркута» в Святошинском суде, ну кто-то же в кого-то стрелял взаимно? Тогда надо либо разобраться со второй частью – кто в кого стрелял, кто это провоцировал, кто это все начал – либо амнистировать и сотрудников «Беркута». То есть моё предложение состоит в альтернативе – нужно либо разобраться полностью во всем чтобы установить истину, либо амнистировать и вторых», – сказал он.

Андрей Портнов считает, что президент Украины должен проявить жесткость в отношении “активистов” на улицах.

«Если президент не будет жестким и сильным, если не будет жестко реагировать на вызов Министерство внутренних дел, разгонять бродячие эти все бандформирования, ничего не выйдет и на внешнеполитической арене. Нужно навести порядок с уличной преступностью, с просто охраной общественного порядка. То есть нужно убрать бродячие банды с улиц, нужно с этими активистами со всеми разобраться, завербованными, не завербованными. Все должно находиться в строгой государственной повестке дня. Нарушил закон на улице – ответ на этот вопрос дает полицейский, не активист бродячий, а полицейский. Посмотрите на них, когда они окружают какие-то здания и что-то требуют, посмотрите – они вообще где работают?», – считает юрист.