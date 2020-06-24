Зеленскому представили доклад о российской мощи на Чёрном море

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия использует Черное море как площадку для тестирования европейской демократии, постоянно усиливая свою военную мощь в регионе.

Об этом говорится в докладе, подготовленном Национальным институтом стратегических исследований Украины, который готовит аналитику для президентского офиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы отмечают, что, несмотря на наличие в черноморском бассейне нескольких стран-членов НАТО, военная мощь России все равно превышает их суммарный потенциал.

«Россия сейчас является крупнейшей военной силой в регионе. Российский контроль на Черном и Азовском морях усиливается, учитывая заключенные в 2019 году Министерством обороны РФ почти 50 контрактов с российскими оборонными компаниями на сумму более 1 трлн. рублей (более 16 млрд. долл.).

Эта сумма включает закупку двух российских универсальных десантных кораблей (подобных французским типа «Мистраль»), которые должны быть заложены в Керчи в 2020 году.

Растущая милитаризация и военное доминирование РФ в регионе Черного и Азовского морей существенно подрывает европейскую безопасность в целом.

Черноморский регион является одной из площадок испытания Кремлем пределов уступчивости европейских демократий. Агрессивные действия РФ распространяются и на Средиземноморье.

Милитаризация региона усложнила урегулирование вооруженных и замороженных конфликтов, решение проблем сепаратизма и усиления коллективных мер безопасности», – говорится в докладе.

По мнению наблюдателей, документ на самом деле составлен для жалоб на Россию на встречах Зеленского с представителями НАТО, ЕС и США.