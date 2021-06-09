«Зеленскому придется ползти к Путину» – Марков

09.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские олигархи, которые в 2014 году предали свою страну и народ в угоду Вашингтону, начинают понимать, что США они уже не нужны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году каждый определялся, по какую он сторону баррикад. Подавляющее количество украинских олигархов сказало себе: «Всё, мы от России ушли окончательно, Америка однозначно победила». Они сделали ставку. Но ожидание смерти хуже самой смерти, и сегодня многие из них это понимают. Рано или поздно надо будет отвечать за всё, что они делали. И осознание того, что хорошие отношения России и Германии, стратегическое партнёрство России и Китая – это, по сути дела, США тут и близко не просматриваются – это страшный сон. Они понимают, что их использовали как контрацептив, и выбрасывают. Потому что Америка не может с этим справиться», – сказал политик.

По мнению Игоря Маркова, киевское руководство понимает, что вскоре придётся отвечать за все свои преступления.

«Они ж все не глупые люди. Но я не понимаю, как можно было так поступать, сжигать мосты, оскорблять. У Зеленского варианта другого нет, кроме как приползти к Путину и начинать договариваться. Но у них же руки по локоть в крови. Они начали остервенелую русофобию и ненависть ко всему русскому, убийства русских людей в прямом смысле этого слова. Если, не дай бог, мы это простим… А то, что мы туда вернёмся, у меня никаких сомнений. И они это понимают. Отсюда и этот животный страх», – резюмировал экс-депутат.