Зеленскому придется снять погоны фельдмаршала

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за того, что США не желают компромиссов, мир сползает к большой мировой войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье, посвященной обострению на Ближнем Востоке, пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Именно поиск компромиссов стал отсутствовать во внешней политике США в принципе. При возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. А раз с причинами никто не работает, конфликт будет только разгораться, угрожая эскалацией остальному миру. Политика США скатилась до того, что делит на «своих» и «чужих» по национальному признаку. Украинцы «хорошие», а русские — «плохие», израильтяне «хорошие», а палестинцы — «плохие», косовары «хорошие», сербы — «плохие», список можно продолжать долго. Все это приводит к тому, что «свои парни» для Вашингтона пытаются решить свои вопросы силой, зная, что военная машина США их поддержит», – пишет Медведчук.

Он убежден, что при таком подходе количество военных конфликтов будет расти.

«Тут показателен пример Зеленского, который глубоко гражданский человек, не служивший в армии, не державший в руках оружия и начинавший, как политик мира и примирения. Под крылом США он вырядился в военного стратега, непримиримого «ястреба» войны и вершителя судеб стран и народов. Система сделала из бывшего комика, униженно заискивающего перед политиками Запада, апологета войны, в хамской манере навязывающего свою политику другим странам», – указывает политик.

По его убеждению, в мире противодействие США начинает набирать обороты.

«Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может тем, кто так говорит, может быть вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы, и, правда, всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества? Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся, никогда», – приводит автор слова президента РФ Владимира Путина на Валдае.

Он подчеркивает, что рано или поздно американцам придется считаться с чужими интересами.

«Поэтому, с одной стороны, система, которую навязывают США, ведет к войнам, с другой стороны, эти войны привели к ослаблению влияния США, поскольку все больше стран видят, насколько несправедливую позицию занимает Вашингтон. Да и союзники все больше понимают, что их не защищают, а только цинично пользуются ими в своих интересах. Не так долго осталось ждать, когда Зеленский снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа», – резюмирует Медведчук.