Зеленскому придётся идти на поклон к Москве и Донбассу – киевский политолог

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Конфликт между Западом и Россией начинает понемногу остывать, поэтому новой украинской власти волей-неволей придётся вести диалог о мире и с Москвой, и напрямую с республиками Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если переговариваться напрямую с ЛНР/ДНР, это означает, что конфликт внутренний, а у нас предыдущая власть делала всё, чтобы никакого внутреннего конфликта не было, что это внешний конфликт между Россией и Украиной, хотя на самом деле это конфликт тройной: он внутренний, потому что это наши территории мятежные и с ними как-то надо договариваться. Безусловно, они имеют поддержку от России, поэтому это конфликт внешний между Украиной и Россией, но ещё и конфликт между Западом и Россией.

На что тогда нужно обратить внимание? Что конфликт между Западом и Россией сегодня становится всё менее и менее напряжённым, и они демонстрируют готовность договариваться по серьёзным вещам, и они будут делать всё, чтобы, всё-таки, давить на Украину. Я думаю, что Зеленский начнёт, возможно, эту логику переговоров напрямую тогда, когда всё-таки Запад скажет ему, либо Запад договорится с Россией, либо будет уже определённая позиция основных наших партнёров по Нормандскому формату, что прежде всего нашей власти, нашим политикам для того, чтобы дойти до реализации Минских договорённостей и решению конфликта, нужно действовать, прежде всего, напрямую. Не только между Украиной и Кремлём, Зеленским и Путиным, но и украинской властью и представителями ДНР/ЛНР.

И мы видим, что и Франция, и Германия начинают к этому склоняться. Но пока что украинская власть маневрирует. Но я думаю, что это временно, я думаю, что будет давление и от Германии, со стороны Франции, возможно даже Штатов для того, чтобы Украина начинала двигаться по разным векторам, по разным линиям и трекам: это и напрямую с Москвой, и напрямую с ДНР/ЛНР», – рассказал эксперт.