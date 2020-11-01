Зеленскому придётся тяжело в битве с Порошенко за покровительство Байдена – Суслов

21.11.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский так и не встретился с Трампом и уже поздравил Байдена с победой, поскольку считает, что должен понравиться новому президенту.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович очень хочет понравиться Вашингтону. Но вопрос – какому Вашингтону? Встреча с Трампом, которая планировалась у Зеленского целый год, так и не состоялась. Напомню, что Зеленский одним из первых признал Байдена президентом США, поздравил его. Все на это обратили внимание. И Трамп в этих условиях говорить с Зеленским, конечно, не будет.

Так что мы должны поджидать инаугурации в январе следующего года – политика и позиция США в отношении Украины станет более понятной. Тогда мы увидим, понравится ли Зеленский Байдену.

Мы знаем, что у нас бывший президент Порошенко считает, что он очень нравится Байдену. Многие говорят, что если Порошенко получит серьезную поддержку со стороны администрации Байдена, Зеленскому придется тяжело», – сказал Виктор Суслов.