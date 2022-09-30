Зеленскому прилетела оплеуха: «Заявка на ускоренное вступление в НАТО – это лишь стратегическая перспектива»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

С помпой подписанная Владимиром Зеленским заявка Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО – лишь очередной способ выпрашивания оружия у Запада.

Это следует из заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки в эфире телеканала «Интер», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Зе-чиновнику прямо задали вопрос, означает ли скорейшее вступление в НАТО то, что натовцы будут вынуждены вступить в войну на стороне Украины.

«Думаю, что, войну можно будет выиграть немного быстрее, чем мы пройдём все бюрократические процедуры. Нет, мы сегодня, таким образом, фиксируем главное. Первое – направление конкретного развития архитектуры нашей безопасности, подчеркну, туда, куда мы уже точно идём, и это ключевое. Второе – мы, таким образом, как бы говорим нашим партнёрам странам НАТО, смотрите, мы уже практически заявили, что мы уже партнёры даже в юридическом смысле в ближайшем будущем станем. Поэтому, давайте, решим намного быстрее вопросы с объёмами оружия. И третье – мы хотим нашим партнёрам показать: смотрите, мы уже нарисовали дорогу, но для того, чтобы не было войны, чтобы её правильно закончить – это вопрос ускорения передачи нам этой техники, чтобы мы эту войну закончили как можно быстрее. Это конкретные элементы одной важной стратегии, которую президент чётко нарисовал. Война, оружие, которым мы должны эту войну выиграть, территории, которые мы должны освободить, и одновременно с её освобождением мы должны войти в военный альянс для того, чтобы больше таких интенсивных войн на Востоке Европы не было», – мямлил Подоляк.

Политолог Сергей Марков считает, что смена риторики Офиса Зеленского в целом произошла не просто так.

«Зеленскому позвонили из НАТО и сказали, чтобы он заткнулся про членство в НАТО, потому что это членство невозможно. И не мутил воду несогласованными инициативами. А лучше слушал, что сегодня скажет Генсек НАТО. Сразу после этого от Зеленского выступили и сказали, что заявка на членство в НАТО это фиксация направления, и все сложно. Вывод. Оккупация Украины НАТО будет, как и сейчас. А прав члена НАТО у оккупированной страны не будет», – написал Марков в своём тг-канале.