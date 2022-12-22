Зеленскому пришлось услышать неприятные вещи от американских конгрессменов

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Пока остается неопределенным вопрос о будущей помощи со стороны Конгресса США Украине, где с нового года большинство в палате представителей получат республиканцы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское издание Politico в материале под названием «Республиканцы хвалят Зеленского, но отказываются от помощи в будущем», который был посвящен выступлению президента Украины в Палате представителей и реакции ее членов.

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Указывается, что, несмотря на в основном теплый прием, «несколько республиканских законодателей, в том числе те, кто должен занять высшие руководящие должности, еще не были готовы взять на себя обязательство сохранить финансирование [Украины] на следующей сессии.

«Очевидно, есть опасения, что деньги пойдут по назначению. Наличие любых долларов налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания», — сказал изданию представитель меньшинства Палаты представителей Стив Скализ.

Он добавил, что нужно тщательно изучить, куда направляются деньги американских налогоплательщиков.

При этом некоторые республиканцы дали гораздо более жесткие оценки.

«Мы должны сосредоточиться на сдерживании войны, а не на ее расширении. И это посылает сигнал о том, что мы согласны с расширением войны. И я думаю, что мы должны послать другой сигнал», — сказал перед выступлением Зеленского член палаты представителей республиканец Уоррен Дэвидсон от штата Огайо.

Он уточнил, что не поддержит увеличение финансирования Украины.

«Я был бы за то, чтобы проголосовать за генерального инспектора, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили», – заявил Дэвидсон.

В свою очередь сразу после выступления Зеленского член палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) опубликовал в микроблоге заявление, в котором говорилось, что «президента Зеленского следует похвалить за то, что он поставил свою страну на первое место, но американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для нашей».

«Потерять миллиарды долларов налогоплательщиков для Украины, пока наша страна находится в кризисе, — это определение Америки в последнюю очередь. Он не изменил моей позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами», – подчеркнул Гетц.

Достаточно цинично высказался Чип Рой, республиканец от Штата Техасс:

«Я надеюсь, что они продолжат бороться с Путиным, но они играют на деньги Палаты представителей».

При этом директор фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев говорит, что нынешний состав конгресса США уже утвердил необходимую военную помощь Украине, «в том числе и военный бюджет Пентагона, причем на 40 миллиардов», что больше. чем просил президент Байден.

«Так что они уже дали с лихвой, в этом смысле никаких ограничений нет. Что касается будущего состава конгресса – он соберется только в январе. Вряд ли будущий состав сможет повлиять на нынешний. Может, Зеленский хочет урвать при старом составе напоследок все, что возможно. Думаю, это в значительной степени очередной пропагандистский шаг: напомнить о себе Соединенным Штатам, в том числе и перед созывом нового состава Конгресса. Но раскола в отношении помощи Украине там не будет. Даже в новом составе. Республиканцы, конечно, будут стремиться ставить препятствия Байдену. Но что касается Украины – раскола нет, американская элита едина. За последний год Америка выделила 50 миллиардов долларов Украине, 30 млрд из которых уже в работе. Да и Байдену этот визит нужен, чтобы поддержать свое реноме», – сказал Рогулев «Московскому комсомольцу».