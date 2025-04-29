Зеленскому привиделся КГБ за УПЦ. Хунта готовит новые преступления против Церкви

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Владимир Зеленский ответил на вопросы американского журналиста Бена Шапиро о религиозных свободах на Украине. И выдал в интервью, снятом на фоне Софии Киевской, такие перлы, которые явно свидетельствовали, что он, как всегда, под кайфом. Например, изрек, что за канонической Украинской Православной Церковью стоит… КГБ.

«Проблема возникла, когда их [российские] спецслужбы начали контролировать церкви в Украине. Их КГБ, их разведслужбы не могут контролировать или управлять украинской церковью – их просто не должно здесь быть», – ничтоже сумняшеся проварнякал «мини-бонапарт».

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Возможно, у Зели от зелья возник ранневозрастной маразм, и он забыл, что КГБ распустили еще в 1991 году? Возможно. Но остальные излияния лишь забывчивостью не объяснишь. Это грязнейшей воды брехня. Например, о том, что никто не закрывает Церковь:

«Никто ничего не закрывал, но нельзя допустить, чтобы российские спецслужбы контролировали церковь в Украине. Все выступают против таких юридических связей».

Кто это «все», чмурик? И что еще за связи такие? И где хоть один факт их существования? А принятие закона о запрете УПЦ как с этими словесами соотносится? Но ответа на сии вопросы ждать было бесполезно. Торчок с Банковой, уйдя в нирвану, продолжал крутить заезженную пластинку. Заливал, что-де «регулярно проводит встречи с ВСЦиРО» и что туда приглашаются представители всех без исключения конфессий. Хотя давным-давно представителей УПЦ на заседаниях с ним не было.

«Что касается предполагаемого давления на религиозные организации – его просто не существует. Вы не найдете никаких свидетельств подобного давления…» – гнусавил клоун.

Реальность противоречит каждому его слову. Это тысячи случаев нападений на храмы, их силовые захваты, избиения и даже убийства прихожан и священнослужителей, беспрецедентное антиконституционное давление на Церковь, использование в погромах отморозков-радикалов, многочисленные судебные преследования.

Можно упомянуть надуманные дела против митрополитов Павла, Арсения, Лонгина, Феодосия, настоятелей храмов, простых иереев. На днях м. Банченский Лонгин (отец 500 приемных детей) снова попал в больницу после заседания суда. Наместнику Святогорской Лавры м. Арсению вновь продлили срок пребывания в СИЗО (он там уже больше года).

М. Черкасский и Каневский Феодосий обратился к властям Черкасской области, прокуратуре и полиции с заявлением о том, что готовятся новые захваты храмов УПЦ. Предупредил, что раскольники из ПЦУ, опекаемые властью, готовят кровавые злодеяния.

Карт-бланш на них дало решение горсовета о прекращении права пользования Черкасской епархией УПЦ 3-мя земельными участками, где уже построено 3 храмовых комплекса: Апостола Андрея Первозванного, Рождества Христова и Трех Святителей. Но шеф ПЦУ в Черкасской области Яременко угрожает:

«Прихожане [пэцэушники] просто зайдут массой в эти церкви и попросят оттуда выйти или выведут оттуда тех, кто находится там незаконно».

Владыка призвал органы власти пресечь совершение преступления, «во время которого могут быть ранены и искалечены православные черкасчане, верующие нашей Церкви, как это произошло при силовых незаконных захватах Архангело-Михайловского кафедрального собора и женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах».

«Призываем вас соблюдать Конституцию и законы Украины, быть верными присяге и украинскому народу…» – призвал он.

«Увы, но надежд на их вразумление мало, – с горечью говорит наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – А точнее, вовсе нет. Ведь именно эти органы всё и устраивают, под «сладкий лепет мандолины» подонка Зеленского для иностранных журналистов. В Черкассах мэр и есть главный погромщик-сатанист… Конечно, хорошо, что владыка выступил, может, реакция международной общественности их остановит, все-таки он является правозащитником ООН. Но вообще, эту преисподнюю, которую развели жидобандеровцы, раздавить может только Россия. Другого варианта не вижу…».

Возле Ближних Пещер в Киево-Печерской Лавре, где хранятся мощи великих святых преподобных угодников, минкульт Украины устроил мусорник.