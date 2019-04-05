Зеленскому пророчат 70 процентов во втором туре

05.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко уже не сможет сократить двукратный разрыв, с которым он проиграл в первом туре комику Владимиру Зеленскому.

Такое мнение на круглом столе высказал замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов, пишет “МК”.

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«До Украины докатилась протестная волна, которая уже привела к власти в США Дональда Трампа, захлестнула Италию и так далее. Зеленский успешно ее оседлал. Порошенко не сможет сократить двукратный разрыв в голосах по итогам первого тура. Скорее всего, во втором туре Зеленский наберет около 70%. Наивно рассчитывать на то, что за предстоящие две с половиной недели «слуга народа» где-то оступится и распугает своей электорат неаккуратным высказыванием», – сказал Молчанов.

Он напомнил, что в штабе Порошенко надеются затянуть Зеленского на дебаты, где действующий президент должен разгромить конкурента, но, добавил эксперт, профессиональный комик может эффектно высмеять главу государства.