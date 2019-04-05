05.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
Зеленскому пророчат 70 процентов во втором туре
Президент Украины Петр Порошенко уже не сможет сократить двукратный разрыв, с которым он проиграл в первом туре комику Владимиру Зеленскому.
Такое мнение на круглом столе высказал замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов, пишет “МК”.
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Он напомнил, что в штабе Порошенко надеются затянуть Зеленского на дебаты, где действующий президент должен разгромить конкурента, но, добавил эксперт, профессиональный комик может эффектно высмеять главу государства.
Спасибо!
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