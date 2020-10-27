Зеленскому пророчат досрочную отставку

27.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал возложенных на него надежд и не справился с выполнением своих обязанностей, что аукнулось его политической силе неудачей на местных выборах.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» высказал украинский политический аналитик и экономист Александр Дудчак.

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По его словам, год назад преимуществом «Слуги народа» было отсутствие идеологии.

«Партию поддержали тогда все сторонники перемен. Голоса отдали и сторонники, и противники нормализации отношений с Россией. Всех объединила ненависть к предыдущему президенту. Но за прошедший год выяснилось, что Зеленский ни одного вопроса решить не может, во многом продолжает политику предшественника», – сказал эксперт.

Он убежден, что рейтинг президента Украины и его партии будет падать и дальше.

«Не исключаю, что Зеленский оставит президентский пост раньше срока. Очевидно, с обязанностями он не справляется. Этим объясняется его нервозность, раздражительность. Импровизировать в КВН у него получалось лучше», – резюмировал Дудчак.