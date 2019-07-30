30.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленскому пророчат участь Пашиняна

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оказался в западне, куда загнал себя сам – между физической невозможностью немедленно оправдать возложенные на себя надежды и риском одномоментного обвала кредита доверия.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут говорили, что у Зеленского в районе двух лет… Нет у него двух лет, у него, на самом деле, меньше года. Если он не хочет судьбу Пашиняна, он должен здесь и сейчас доказывать, оправдывать те надежды, которые на него возлагаются, причём как во внутренней политике в плане реформ, так и во внешней, потому что реформы Украины неотделимы от проведения нормальной внешней политики, прежде всего, в отношении России», – заявил Мирзаян.

«Как это ни парадоксально, я лично противник демократии и никогда этого не скрывал, я считаю, что здесь такие люди, как он (Зеленский – ред.), становятся заложниками электоральной демократии по одной простой причине: технически невозможно за год доказать делами всё то, что он наобещал. Он наобещал столько, что и за пять лет не сможет этого сделать, а он уже сказал, что будет только один срок», – отметил российский политолог и телеведущий Сергей Михеев.

«Вот эта электоральная демократия задаёт всегда сверхкороткое дыхание на этой дистанции. Единственный, кто из демократических или псевдодемократических стран это смог по-масонски, я считаю, разрулить – это США, где есть реально правящий класс, есть две партии, которые, на самом деле, ничем друг от друга не отличаются и они по основным вопросам ведут одну и ту же политику на протяжении сотен лет, но говорят, что это демократия», – добавил Михеев.

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