Зеленскому сильно льстят, предрекая «печальный конец» Макрона

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Команде Зеленского необходимо сделать всё, чтобы не допустить повторения президентом Украины «печальной участи» Эмманьюэля Макрона, который так же победил на электоральной волне, завёл свою политическую силу с нуля, а в итоге получил жёлтые жилеты и колоссальное падение уровня доверия.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему так всё-таки получилось: мне кажется, что виноват во всём этом Порошенко вместе с «Народным фронтом» и «БПП». Если бы они в 2017 году провели досрочные выборы в парламент, как тогда эта тема очень активно обсуждалась, когда произошло падение поддержки гражданами Украины курса, который вёл Кабмин, который вёл на тот момент Порошенко.

Если бы они выпустили этот пар недовольства граждан, обновили парламент, тогда, я думаю, не случилось бы ни победы Зеленского, этой огромной волны суперэлекторальной революции, которую мы сейчас наблюдаем, не случилось бы тех результатов «Слуги народа», которые мы получили сейчас.

На самом деле, как это ни странно, люди хотели реванша. Реванш – это месть, люди хотели мести политикам – большей части политического класса, которая пять лет управляла страной, к ним не прислушивалась, абсолютно их игнорировала, окружила себя всякими блогерами-подпевалами и делала вид, что они выражают какое-то общественное мнение.

Вот, пожалуйста, мы видим результат. Более того, посмотрите на мажоритарку: это просто разгром представителей действующей власти (власти Порошенко – ред.), полный разгром «Народного фронта», несмотря на ресурсы, полный разгром объединённых националистов – если не ошибаюсь, они получили только одну Савчук, и то, только один мандат.

Это полный разгром политических сил, которые последние 10 лет создавали политический ландшафт, в том числе попадая в Верховную Раду через мажоритарку.

Это очень показательно: люди хотели отомстить тем политикам, которые у них ассоциировались с непрекращающейся войной и непрекращающейся бедностью. Они отомстили, они просто голосовали за зелёную плашечку «Слуга народа».

Но для самого Зеленского это ставит очень высокую планку ожиданий в контексте того, что теперь люди с ним связывают всю персональную ответственность, они канализировали и персонализировали теперь всю ответственность на нём. Тут не удастся играть в игру – я хороший президент, но у меня плохой премьер-министр. Премьер, кто бы он ни был, всё равно будет ассоциироваться с Зеленским, с ним ассоциируются все изменения», – заявил Якубин.

«Теперь главный вызов для Зеленского будет сам Зеленский. Говорить о том, что не так действует парламент, не такой кабинет министров, не удастся. Вся ответственность исключительно на нём, и, получается, его действия и его политсилы сразу же будут отражаться на его поддержке или неподдержке.

И в этом плане, мне кажется, что им очень важно понять, что Зеленский не должен превратиться во второго Макрона, который победил на определённой электоральной волне, потом завёл свою политическую силу с нуля, а в итоге получил жёлтые жилеты и колоссальное падение уровня доверия, когда он перестал слушать людей, стал проводить антисоциальную политику социальных сокращений, неолиберальную политику, которая у нас проводилась пять лет», – переживает эксперт.

«Пока что со стороны Офиса Зеленского видна неоднозначность, в том числе эта неоднозначность заметна в контексте того, будет ли всё-таки готов Зеленский к прямым переговорам или нет? Как он видит условия мира? Потому что, мне кажется, без решения вопроса мира я не вижу источника, с помощью которого Зеленский мог бы продлить эту большую электоральную волну своей поддержки. Если люди будут и дальше умирать на Востоке (пусть это конфликт с низкой интенсивностью, но он есть), за два месяца Зеленского 25 человек погибло, это немало, если эта тенденция будет продолжаться, эта малая кровь будет постоянно подтачивать поддержку нового президента», – подытожил Якубин.