18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Экономика
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Зеленскому сказочно повезло с коронавирусом – Корчинский




После сериала «Слуга народа» коронавирус – наибольшая удача для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный украинский националист, экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно сказать, что если бы коронавируса не было, его нужно было бы придумать правящему большинству. Теперь на коронавирус можно списывать все неудачи в украинской экономике, хотя мы понимаем, что крах экономики начался до коронавируса. Теперь это можно объяснять, что не мы виноваты, не наша некомпетентность, а общий мировой кризис и коронавирус во всём виноват.

Кроме того, можно будет отчитываться о том, как мы «победили» коронавирус. То есть, бороться с мнимыми опасностями всегда лучше, чем с опасностями реальными. Сначала раскачать панику, а потом выступить в качестве героев-спасителей.

То есть, я считаю, что для нашего президента коронавирус – это наибольшая удача после сериала «Слуга народа», – подытожил неонацист.

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