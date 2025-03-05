«Зеленскому следовало подождать, пока Трамп поссорится с Путиным» – Карасев

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 22:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому руководству следовало не спешить на переговоры в Белый дом, а дождаться ссоры Трампа и Путина.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший советник экс-президента Украины, а ныне пчеловода, Виктора Ющенко политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководству следовало не спешить на переговоры в Белый дом, а дождаться ссоры Трампа...

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«Можно было, конечно, подождать. Пусть сначала Трамп встретится с Путиным. Пусть сначала выкатит свои условия, как он видит, замораживание войны по линии фронта.

Устроит это Путина или нет? Там тоже, я думаю, что не все так гладко. Там тоже возникли бы какие-то противоречия. Можно было бы потом на этом сыграть. Но случилось то, что случилось», – жаловался Карасев.

Он подчеркнул, что Украина спешила надавить на США, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах.

«Очевидно, украинское руководство спешило застолбить за собой место на будущих переговорах вместе с европейцами. Европейцы рассчитывали, что они до переговоров с Путиным сумеют повлиять в нужном направлении на Трампа, и Украина тоже рассчитывала на это, что это создаст новый формат модальных переговоров, Украина–ЕС–Британия–США и Россия. И это даст возможность выровнять шансы в этих переговорах между Украиной и Россией.

Но у Трампа другое видение войны, как оказалось, другие нарративы войны», – добавил политолог.

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