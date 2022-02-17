Зеленскому со свитой устроили мини-морской парад

17.02.2022  14:29 (Мск), Мариуполь
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Подобие морского парада устроили Владимиру Зеленскому на Азовском море в ходе его продолжающегося визита в Мариуполь.

«Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов»… Во время перехода по акватории судно «Капитан Чусов» приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство, – кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы «Донбасс» и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ «Лубны», – рапортует президентская пресс-служба.

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Подобие морского парада устроили Владимиру Зеленскому на Азовском море в ходе его продолжающегося визита...


Личный состав выстроился на верхней палубе, Зеленский поприветствовал военнослужащих и поблагодарил их за службу.

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