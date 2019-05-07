Зеленскому советуют арестовать и быстро судить Порошенко сразу после инаугурации

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Известный украинский юрист, бывший первый замгенпрокурора страны Ренат Кузьмин дал несколько политических советов команде Владимира Зеленского, как следует действовать, чтобы предотвратить имеющуюся угрозу реванша старого режима и оправдать ожидания почти трех четвертей украинцев, отдавших голоса за нового президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Во-первых, сразу же после инаугурации Зеленского должны быть арестованы Порошенко, Луценко и все силовики, препятствующие работе нового президента. Суды над ними должны быть публичными и быстрыми. Во-вторых, независимо от даты инаугурации, Зеленский должен распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Порошенко и его соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новую Раду. В-третьих, новый президент должен немедленно объявить о политике национального примирения и начать реальную работу по объединению страны, возвращая народу веру в справедливость, утраченную за последние 5 лет”, – написал Ренат Кузьмин на своей страничке в соцсети.

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Также Ренат Кузьмин обратился к украинцам.

“Что делать нам всем? Во-первых, помочь новому президенту в восстановлении законности в государстве. Во-вторых, требовать от него реального улучшения жизни в стране. В-третьих, прийти на избирательные участки и проголосовать на парламентских выборах против Порошенко и всех его соратников-мародеров”, – заключил он.

Напомним, ранее стало известно о вызове Петра Порошенко на допрос в Генпрокуратуру по делу о коррупции среди его ближайшего окружения.

“Директор департамента спецрасследований ГПУ, ранее известный своей тупой мордой, фальсификацией уголовных дел и желанием стать Генеральным прокурором, вызвал Порошенко на допрос. Раньше не вызывал, а теперь пришло время. Чиновник как-бы даёт новой политической команде сигнал, что готов к смелым решениям и нужно лишь обратить на него внимание. Тоже думаю, нужно обратить. Чтоб друг друга допрашивали в одной камере”, – так прокомментировал ситуацию украинский юрист и экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграм-канале.