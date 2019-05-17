Зеленскому советуют распускать Раду, не обращая внимания на демарши Парубия и Ко

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодняшний выход Народного фронта из давно не существующей коалиции в парламенте не должен останавливать избранного президента Владимира Зеленского от скорейшего роспуска этого состава ВРУ, поскольку к президента на это имеются все юридические основания, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил украинский юрист, бывший первый зам генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

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“Фейковый выход проходимцев из несуществующей коалиции – такое же примитивное преступление, как и выход из состава учредителей предприятия мошенников, которые учредителями не являются. Ничего нового – типичная рейдерская схема 90-х. Схема, по которой герои Майдана последние 5 лет грабили обманутое ими же население. И знают же мерзавцы, что в законе о регламенте слово «коалиция» не упоминается вообще. Знают и о том, что существовавшая ранее коалиция этого, прости, Господи, парламента распалась более 3-х лет назад после демарша «Батьківщини» и «Самопомочі». Знают и «на голубом глазу» несут ахинею о своем «выходе из коалиции»! А потом, как по команде, всякие порохоботы, порохофилы и порохолизы тут же заныли о том, что Зеленский больше не имеет права распустить Раду. Каково?! Ну просто «стадо пид@сов», выражаясь словами из песни легендарного Сергея Шнурова”, – написал Ренат Кузьмин в своем длоге в соцсети.

Также юрист дал совет новому президенту Зеленскому насчет дальнейших действий в отношении утратившего доверие общества состава Рады.

“Что же делать Зеленскому? Сразу же после инаугурации нужно немедленно распустить этот парламент, все основания для этого есть, и назначить досрочные выборы. Не нравится Парубию Указ о роспуске Рады – пусть обжалует его в суд. Административный. Киевский. Окружной. Тот самый, в котором 30 судей вместе с председателем полоумный Порошенко несколько дней назад пытался уволить, а они, судьи, все в один день ушли на больничный”, – написал юрист.

По мнению Рената Кузьмина, после роспуска парламента “нужно немедленно арестовать всех одиозных представителей преступного режима, включая экс-президента и генпрокурора, после чего в максимально сжатые сроки провести открытые и справедливые судебные процессы над ними, осудить к реальным тюремным срокам, после чего сделать все, чтобы ни они сами, ни их соратники-мародеры никогда больше не попали в Раду и на любую другую работу, связанную с государственной службой и государственным бюджетом Украины”.