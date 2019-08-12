Зеленскому советуют срочно притвориться миролюбцем – иначе неньке хана

12.08.2019, Дюссельдорф, Владимир Гладков

Украина оказалась в сложнейшей ситуации – новые кредиты от МВФ только усугубят экономический кризис, а отношения с Россией окончательно разорваны.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состояние страны сейчас не самое лучшее, у нас сумасшедшие долги. Если мы будем поддерживать отношения с МВФ и европейскими кредиторами, то нам придётся отдавать очень большие суммы. Пётр Алексеевич за время своей каденции набрал очень большие долги, страна должна уже порядка ста миллиардов.

Наполнять бюджет будет очень тяжело. Тем более, в свете того, что мы сейчас обостряем отношения с Россией, то есть, мы прекратили товарооборот. Это всё довольно тяжело будет сказываться на экономике Украины. А продолжать брать деньги у Запада – брать один кредит, чтобы закрыть дыры по-другому – это ни к чему хорошему не приведёт», – отметил политик.

По мнению экс-нардепа, в такой ситуации у Владимира Зеленского есть только один разумный вариант действий – это примириться с Россией и занять на международной арене нейтральную позицию.

«Думаю, Зеленскому надо выстраивать взаимоотношения и с Россией, и с Западом. Ему нужно держать нейтральную позицию, но, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась.

Ему не нужно ни с кем воевать, не нужно держать политику «России против Запада» или «Запада против России». Ему нужно держать политику «Я за Украину, и буду делать всё, чтобы Украине было хорошо». И тогда он сможет выйти из этой сложной экономической ситуации», – добавил Онищенко.