Зеленскому советуют забросить экономику до осени

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Несколько следующих месяцев, вплоть до окончания формирования нового правительства, Владимиру Зеленскому нужно будет сосредоточиться лишь на силовиках и внешней политике.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Их логика (уходящей власти – ред.) заключается в том, чтобы оставить Зеленского один на один с теми проблемами, которые они наворотили, которые потребуют очень быстрого вхождения в тему и их решения. Прежде всего, проблему долгов, потому что у нас сейчас большие выплаты в мае, потом в сентябре. По сути, эти твари готовы идти на то, чтобы обваливать экономику, обвалить курс, и я думаю, что из-за этих проблем курс, который сейчас есть, будет к концу года повыше, может даже, существенно. Таким образом [планируется] «обнулить» Зеленского за год с тем, чтобы, сделать то, что говорил на прощание Порошенко, о том, что я через год вернусь. Вот их логика», – заявил эксперт.

По его мнению, Зеленскому сейчас стоит дистанцироваться от любого риска совершить ошибки, предоставив это уходящему правительству Порошенко.

«Очевидно, что ему надо всячески отстраиваться от экономики, по крайней мере на два месяца, для того, чтобы вся эта шобла наделала ошибок, и, соответственно, все эти ошибки можно было повесить на них, не дать возможность перевесить их до того момента, пока не сформируется новая Коалиция и новое правительство не войдёт на Грушевского.

До этого момента (думаю, это займёт три-четыре месяца) нужно, чтобы «глубинное государство» выгребало по полной за свои ошибки, и Зеленский должен сейчас сосредоточиться на силовиках и на внешней политике – то, что определено и зафиксировано по Конституции, и у него есть соответствующие полномочия», – добавил Юрий Романенко.