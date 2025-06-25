Зеленскому срочно нужна бейсболка – Трамп согласился принять его в Гааге

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Европейская версия Politico пишет, со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным представителя Белого дома, что Дональд Трамп сегодня планирует встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.

Утверждается, что встреча состоится с учетом того, что внимание к конфликту Москвы с Киевом отошло на второй план по сравнению с израильско-иранским конфликтом, пишет Politico.

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Во вторник утром на борту Air Force One по пути в Гаагу Трамп заявил, что он «вероятно» встретится с Зеленским, хотя на тот момент он этого не подтвердил.

Издание отмечает, что в преддверии саммита было неясно, примет ли в нем участие Владимир Зеленский, так как не было гарантии его личной встречи с американским президентом.

Уже по прибытии в Гаагу в ходе общения с прессой Трамп снова подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским. На вопрос о том, что он ему скажет, Трамп ответил: «Скажу: «Как дела?». Он в затруднительном положении».

Предыдущий раз Трамп и Зеленский встречались в апреле в базилике Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска.

Ранее в этом месяце Зеленский неудачно летал в Канаду на встречу мировых лидеров G7 в надежде на встречу с президентом США , но Трамп покинул саммит раньше времени.

Тем временем, недруги Зеленского откровенно издеваются над ним, раздавая комментарии прессе. Так, венгерский премьер Орбан заявил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть с ним за одним столом.

А итальянская газета Iltalehti образает внимание на изменившийся дресс-код гостя из Киева. Издание отмечает, что Зеленский надел костюм на саммит НАТО из-за февральского унижения в Белом доме, когда на встречу с Трампом Зеленский надел черный свитер и черные штаны, на что американский лидер с иронией заметил, что тот «принарядился».

Сам же Трамп не сильно заморачивается в этот раз дресс-кодом, заявившись на саммит НАТО в бейсболке под деловой костюм, с той лишь разницей, что вместо обычной красной с надписью MAGA, на его голове красуется белая с надписью USA.

СМИ ерничают, что для того, чтобы не подвергаться критике и быть в тренде во время встречи с Трампом, Зеленскому срочно необходимо найти бейсболку Ukraine и надеяться, что это спасет его от вопроса «Почему не в костюме?»