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Президент Украины Владимир Зеленский получил гарантии безопасности от британской разведки до тех пор, пока он будет делать всё, чтобы украинцы и русские убивали друг друга, однако, когда он станет не нужен англичанам, его ликвидируют.

Об этом в эфире канала «Красная Линия» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всей вероятности, ему и его семье дали гарантии безопасности, мол, ты можешь там всё в труху разрушать, убив всех своих граждан, убив – сколько можешь русских, мы тебе гарантируем безопасность. Вероятно, глава внешней разведки Великобритании Мур ему такие гарантии дал. Потому что, насколько я знаю, англичане его охраняют, так охраняют, думаю, как Березовского, в итоги его нашли повешенным. А когда мавр сделает своё дело, его можно уничтожить», – сказал политолог.

Он добавил, что у США отношение к киевскому режиму, примерно, то же.

«У американцев сегодня, какая радость, такое счастье на них навалилось, что на Святой Руси две части Русского мира друг друга истребляют, и они помогают, подливают керосин в этот огонь, патроны, ракеты. Они не пожалеют ни денег, ни средств, пока есть украинец, который готов стрелять в сторону русских, они будут подносить», – отметил Степанян.