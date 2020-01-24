Зеленскому устроили разнос за дикий перформанс в Израиле

24.01.2020, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало отказываться от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста и передавать места своей делегации другим людям, поскольку в Израиле к этому отнеслись плохо.

Об этом в эфире канала НАШ заявил народный депутат Украины VIII созыва, бывший представитель украинской делегации в ПАСЕ, националист и русофоб Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может ли президент Украины публично работать как президент Украины, без перформансов? Он должен понять – это не шоу, это политика, большая политика. И Израиль сможет ответить.

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Более того, он не будет долго ждать. Он ответит. Вместо того, чтобы улучшать отношения с Израилем, у нас сейчас непонятно что», – сокрушается националист, не единожды позоривший Украину в ПАСЕ.

В свою очередь, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко считает, что Зеленский проявил неуважение к форуму и его организаторам.

«Ехать на мировой форум памяти Холокоста надо было. И правильно, что Украина поехала. Но крайне неправильно было поехать на этот форум и не прийти на этот форум.

Как делают лидеры европейских стран, когда хотят, чтобы зашли люди, которые вдруг не попали на какой-то важный форум? Они отдают билеты своим делегациям, прислуге, охране, простым людям, а сами, как простые люди, садятся на лестнице рядом, если им не хватает места.

Если уж хотел такой жест сделать украинский президент, можно и нужно было его сделать. Но не пойти как президент Украины от страны на этот форум – это неуважение и к самому форуму, и к организаторам. Организаторы решают кого приглашать, кто будет присутствовать и кто выступает,» – резюмировал экс-СБУшник.