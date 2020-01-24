24.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Зеленскому устроили разнос за дикий перформанс в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало отказываться от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста и передавать места своей делегации другим людям, поскольку в Израиле к этому отнеслись плохо.
Об этом в эфире канала НАШ заявил народный депутат Украины VIII созыва, бывший представитель украинской делегации в ПАСЕ, националист и русофоб Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Может ли президент Украины публично работать как президент Украины, без перформансов? Он должен понять – это не шоу, это политика, большая политика. И Израиль сможет ответить.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Более того, он не будет долго ждать. Он ответит. Вместо того, чтобы улучшать отношения с Израилем, у нас сейчас непонятно что», – сокрушается националист, не единожды позоривший Украину в ПАСЕ.

В свою очередь, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко считает, что Зеленский проявил неуважение к форуму и его организаторам.

«Ехать на мировой форум памяти Холокоста надо было. И правильно, что Украина поехала. Но крайне неправильно было поехать на этот форум и не прийти на этот форум.

Как делают лидеры европейских стран, когда хотят, чтобы зашли люди, которые вдруг не попали на какой-то важный форум? Они отдают билеты своим делегациям, прислуге, охране, простым людям, а сами, как простые люди, садятся на лестнице рядом, если им не хватает места.

Если уж хотел такой жест сделать украинский президент, можно и нужно было его сделать. Но не пойти как президент Украины от страны на этот форум – это неуважение и к самому форуму, и к организаторам. Организаторы решают кого приглашать, кто будет присутствовать и кто выступает,» – резюмировал экс-СБУшник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть