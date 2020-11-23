Зеленскому важно не допустить появления украинских «Пьемонтов» или «Вандей»

23.11.2020, Киев, Игорь Петров

Главной задачей офиса Владимира Зеленского во втором туре местных выборов, состоявшихся в минувшие выходные, было недопущение победы ЕС и ОПЗЖ в регионах Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Второй тур местных выборов принес дальнейшую победу региональным элитам, союзником которых во втором туре выступала партия власти, «Слуга народа».

Главной задачей «Слуги народа» во втором туре была не столько победа, шансы на которую были невелики, сколько недопущение победы «Европейской солидарности» и ОПЗЖ. Это было видно по Львову и другим городам.

«Слугам» очень важно, чтобы в стране не появились свои «Пьемонты» или «Вандеи», регионы, где оппозиция будет фактически играть роль государства в государстве, будет контролировать эти регионы и, опираясь на них, провоцировать политические кризисы, новые протесты, новые майданы.

Поэтому второй тур стал номинальным очередным поражением партии власти и в целом всех партий, и очередной победой региональных элит. Исключениями стали лишь немногие, не самые важные города», – сказал Руслан Бортник.