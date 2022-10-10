Зеленскому всё нипочём: по Курской области нанесено несколько ударов

10.10.2022  18:52 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня поселок Теткино в Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли сегодня поселок Теткино в Курской области. Об этом в своем ТГ-канале сообщил...

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«Под сильный артиллерийский огонь сегодня вновь попал посёлок Тёткино Глушковского района. Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано 6 прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным, ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем», – написал Старовойт.

Первый раз Теткино было обстреляно 6 октября. Вчера вечером он сообщил про очередной обстрел ВСУ посёлка Теткино.

Зафиксировано не менее 10 прилётов со стороны Украины. Тогда от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Был поврежден газопровод, пострадали жилые дома.

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