Зеленскому выдадут «черную метку» сразу после потери Купянска – Соскин

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Ситуация на Украине ухудшается – Запад дал команду президенту Зеленскому на наступление, но у ВСУ ничего не получается. Если будет потерян еще и Купянск, на подступах к которому уже стоит российская армия, то Зеленскому окончательно поставят «черную метку».

Об этом в эфире своего видеоблога завил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дана команда сейчас Зеленскому начать наступление, но он не может, идут поражения. Зеленский, смотри, если сейчас Купянск возьмут, фактически – это уже будет окончательно, что на тебе «черная метка» стоит… Процесс ухудшается. Если вы посмотрите, сейчас на «Ютубе» выставляются кладбища – харьковское кладбище, хмельницкое кладбище, эти новые сектора, огромные, где уже тысячи захоронений украинских воинов. Это украинские патриоты, националисты, харизматы, пассионарии – все они убиты», – заключил Соскин.