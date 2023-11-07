Зеленскому выгодно идти на выборы во время войны

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Если конфликт на Украине будет заморожен, шансы президента Владимира Зеленского на переизбрание существенно понизятся.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил покинувший Украину киевский политолог Василий Стоякин, у которого поинтересовались, как можно провести в нынешних условиях выборы на Украине.

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«Сейчас, скорее всего, никак. Но вопросы проведения выборов поставлены Зеленским и руководством Верховной рады. Они сейчас думают над организационными моментами. Для того чтобы все это сделать, нужно внести изменения в Избирательный кодекс. И я думаю, что эта проблема решаема», – сказал Стоякин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что не стоит с уверенностью заявлять, что Зеленский проиграет эти выборы.

«Тут многое зависит от общей военно-политической ситуации, и во-вторых, от позиции западных партнеров — пока еще непонятной. Те намеки, которые сейчас идут с Запада, можно рассматривать двояко: вроде бы хотят сменить Зеленского, но может, и не очень к этому готовы. Что касается военно-политической ситуации, тут все просто. Если на момент проведения выборов в стране будет военное положение и будут идти боевые действия, то Зеленский, с большой долей вероятности, эти выборы выиграет. Если же к этому времени будет достигнуто какое-то перемирие, то шансы Зеленского значительно снизятся», – говорит эксперт.

По его словам, заявления о негативе к Зеленскому в войсках, скорее всего, преувеличены.

«Зленский — президент войны. Это человек, при котором Украина в своем нынешнем состоянии сохранилась в прошлом и этом году. Если она дотянет до выборов 2024 года — то это заслуга Зеленского. Залужный сейчас действительно самый опасный конкурент Зеленского. Но если в 2024 году боевые действия будут продолжаться, он кандидатом не будет. Он будет главкомом. Если же боевые действия остановятся, то западные партнеры найдут способ — хоть мытьем, хоть катанием — привлечь его к участию в выборах», – резюмировал Стоякин.