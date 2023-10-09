«Зеленскому выкручивают руки» – беглый Чичваркин

Анатолий Лапин.  
09.10.2023 10:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1230
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президента Украины Владимира Зеленского заставляют сесть за стол переговоров с Россией и признать утраченными бывшие территории страны.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бежавший в Лондон российский либеральный бизнесмен Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президента Украины Владимира Зеленского заставляют сесть за стол переговоров с Россией и признать утраченными...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Чичваркина, в мире все хотят получать российские ресурсы и сырье, поэтому за кулисами идет сильное давление на Зеленского.

«Каких-то волевых политических решений, как мы видим, новых пакетов санкций нет и не будет. Я думаю, что, к огромному сожалению, то, что мы, может быть, не видим за кулисами, но доходят слухи, что Зеленскому постепенно выкручивают руки, усаживают за переговоры, чтобы признать временный статус оккупированных на данный момент территорий.

Судя по всему, это в той или иной степени происходит и это затишье, наверное, с этим связано», – скзаал либерал.

«Все хотят дальше продолжать покупать то, что Россия добывает из недр, и чтобы им никто не мешал это делать», – заявил Чичваркин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть