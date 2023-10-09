«Зеленскому выкручивают руки» – беглый Чичваркин

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Президента Украины Владимира Зеленского заставляют сесть за стол переговоров с Россией и признать утраченными бывшие территории страны.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бежавший в Лондон российский либеральный бизнесмен Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чичваркина, в мире все хотят получать российские ресурсы и сырье, поэтому за кулисами идет сильное давление на Зеленского.

«Каких-то волевых политических решений, как мы видим, новых пакетов санкций нет и не будет. Я думаю, что, к огромному сожалению, то, что мы, может быть, не видим за кулисами, но доходят слухи, что Зеленскому постепенно выкручивают руки, усаживают за переговоры, чтобы признать временный статус оккупированных на данный момент территорий.

Судя по всему, это в той или иной степени происходит и это затишье, наверное, с этим связано», – скзаал либерал.

«Все хотят дальше продолжать покупать то, что Россия добывает из недр, и чтобы им никто не мешал это делать», – заявил Чичваркин.