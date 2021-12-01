«Зеленскому завезли вещества особой чистоты» – политолог о послании Верховной раде

В послании президента Украины Владимира Зеленского парламенту прозвучало много красивых слов, но все они были ложью и манипуляциями.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Очевидно, последняя партия специального препарата, который завозят для нашего президента, отличается прекрасным качеством и высокой чистотой. Его конкретно «вставило», картину он нарисовал замечательную, мне понравилась его версия Украины. К сожалению, это Украина из параллельной реальности.

Кроме того, в его выступлении были манипуляции – цифрами, понятиями, нормами. В частности, знаменитый закон 5600 он представил так, как будто это то, что является огромным благом для народа Украины. Оказывается, это нечто запредельно хорошее, потому что мы повысим рентную плату за добычу газа, в частности, и за счёт это этого оплатим нашим детям образование и жильё.

Но у нас уже повышали ренту за газ, это было в премьерство Яценюка. Но что-то я не помню, чтобы детям Украины что-то от этого досталась. А сейчас рентную плату предполагается повысить в течение 17 лет, то есть, к тому сроку, когда Зеленского уже давно не будет на этом посту, и отвечать за эту инициативу будет никому. Но рассказано было красиво.

Правда, про то, что уже сейчас обложили повышенными налогами людей, причём простых, которые, например, выращивают овощи, кур, он как-то забыл сказать.

Хорошо прозвучала сумма в 190 млрд ВВП, которую он озвучил. Правда, он не сказал, что сейчас в ВВП включают много всякого мусора. Например, в ВВП учитываются переводы заробитчан. Это не имеет никакого отношения к реальному ВВП. Это ноу-хау в своё время придумал Гройсман, а Зеленский его сейчас благополучно использует. И сейчас он преподносит те 12 млрд долларов, которые Украина получает от заробитчан, как некое достижение украинской экономики, хотя на самом деле всё обстоит наоборот.

То есть, в какое положение его послания ни ткни, там либо такие вот передёргивания, либо просто откровенная ложь. Но звучало красиво. Молодец, врать умеет», – сказал политолог.