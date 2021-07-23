23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского – это радикальные западники, которые ради достижения цели готовы даже перешагнуть через вопрос территориальной целостности государства.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вовсе не отношусь к составу власти, как к какому-то набору глупцов. Большинство этих людей неплохо образованные по определенным канонам, и они не идиоты, которые слепо куда-то прутся… Они искренние западники. То есть они как поколение считают, что оно того стоит. Я сейчас определяю поколение «Зе» как поколение «зелённых большевиков». Ведь большевизм – это не про коммунизм, это способ организации достижения цели», – заявил Ермолаев.

«Большевизм – это определенный подход к практике, что можно реализовать идеал силой власти, внутренней дисциплиной, демократическим центризмом и настойчивым, даже ценой больших жертв, движением к цели. Так вот, в этом смысле поколение «Зе» – то самое поколение, которое как «зелёные большевики» считает, что можно идти на потери, поэтому они даже стену с Донбассом допускают», – объяснил политолог.

«Потому что мы таки туда дойдём, для этого надо чем-то жертвовать, от чего-то отказаться, бог с ним. Или закрыть глаза и наплевать на уклады и ценностные ориентации людей, чтобы перейти, и что опять смирятся. Так поступали большевики после победы в Советской России», – резюмировал Ермолаев.