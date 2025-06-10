«Зеленые человечки» в Эстонии и война с Россией: что наговорил уходящий глава немецкой разведки

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Уходящий со своего поста руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль напоследок решил громко «хлопнуть информационной дверью» и разразился целым набором антироссийских алармистских заявлений.

Так, выступая в качестве гостя подкаста Table.Today он заявил, что Россия рассматривает Украину как промежуточный этап на пути к нападению на страны НАТО.

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«Мы совершенно уверены, и у нас есть разведывательные доказательства, что Украина — это всего лишь шаг на пути России к Западу», — сказал он, повторяя звучавшие ранее многочисленные прогнозы немецкой разведки о неминуемой войне НАТО с РФ.

По словам Каля, в Кремле есть те, кто не верит, что НАТО среагирует в случае нападения на одного из своих членов.

«Они больше не верят, что статья пять Устава НАТО работает. И они хотели бы проверить ее. Они хотят вернуть НАТО в состояние конца 1990-х годов. Они хотят вышвырнуть Америку из Европы и будут использовать любые необходимые средства для достижения этого», — утверждает глава немецкой разведки.

В BND считают, что Россия якобы может попытаться совершить провокацию в Прибалтике под предлогом «защиты русскоязычного населения». В качестве ролевой модели, утверждают немцы, может быть избран Крым-2014. При этом Каль уверен, что переговоры с Москвой сейчас не имеют смысла.

«Сдерживание — наименее кровавый способ предотвратить войну. Нет ни малейшего признака того, что Путин изменил свое мнение о своем агрессивном подходе к решению этой проблемы», — резюмировал он.

В интервью Reuters Бруно Каль повторил эти тезисы, обвинив Россию в планах послать в Эстонию «зеленых человечков», чтобы проверить решимость НАТО,

Кремль намерен проверить решимость НАТО, в том числе путем расширения конфронтации с Западом за пределы Украины, считает Каль. Его ведомство «располагает четкими разведывательными данными о том, что российские официальные лица считают обязательства по коллективной обороне, закрепленные в Уставе НАТО такими, что больше не имеют практической силы».

«Это не значит, что мы ожидаем, что танковые армии потянутся на запад, но мы видим, что обещание НАТО о коллективной обороне будет подвергнуто испытанию», – сказал Каль.

По мнению Каля, для этого России «не нужно проводить масштабные бомбардировки», достаточно послать в Эстонию «зеленых человечков» для защиты угнетенного русского меньшинства. И тогда в Москве будут смотреть, «действительно ли президент США отправит в ответ американских солдат через Атлантику» на защиту партнера по НАТО, рассуждает глава BND.

Ранее Бруно Каль предполагал, что РФ будет готова к подобным действиям уже к 2030 году.

Чтобы как-то защитить прибалтов от воображаемой русской угрозы, литовский министр обороны Довиле Шакалене предложила Берлину начать сборку новейших танков Leopard 2A8 непосредственно в Литве. При этом, стоимость Leopard 2А8 – цена десятки миллионов евро. Те же Нидерланды потратят на 46 таких танков (батальон) до €2,5 млрд.

«В ближайшие недели ожидаем приезда представителей производителя танков Krauss-Maffei Wegmann» – сказала она.

По ее словам это поможет Литве ускорить процесс получения 44 танков Leopard 2A8 почти на 4 года – первая партия немецких бронемашин поступит в страну не в 2031 году, а в 2028 году.

На фоне таких заявлений немецкие спецслужбы заявили об обнаружении ими у берегов ФРГ российских «дронов-разведчиков».

Как утверждается в расследовании немецких медиакомпаний WDR и NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, с начала 2025 года у побережья немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн «вблизи чувствительных промышленных и военных объектов» были замечены 34 подозрительных БПЛА. Общее число случаев наблюдения дронов вдоль побережья Германии может доходить до 100.

Европейские службы безопасности считают, что, по меньшей мере часть их якобы запускается с гражданских судов, которые относятся к российскому «теневому флоту».

В публикации упоминается недавний случай с грузовым судном HAV Dolphin.