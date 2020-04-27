«Зеленые слуги» оказались не в состоянии потушить пожар в Чернобыле

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский юрист и экономист Максим Гольдарб подверг критике антисоветское заявление президента Владимира Зеленского, которое президент озвучил по случаю очередной годовщины трагедии в Чернобыле.

Так, Зеленский в годовщину аварии упрекнул власти Советского Союза том, что оно пыталось скрыть последствия катастрофы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан», – сказал украинский президент.

Гольдарб заметил, что если бы катастрофа на ЧАЭС произошла при нынешней украинской власти, жертв было бы в тысячу раз больше. Он напомнил, что нынешняя власть не может справиться с даже лесными пожарами в зоне отчуждения.

«Зелёная» власть» «побеждала» недавние пожары, пыль, задымление вокруг Киева бездействием и ожиданием дождя и ветров. Это все, на что она способна оказалась. Странно слышать от ее предводителя, что Чернобыльскую катастрофу усугубили «действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть…».

Вы не можете справиться с дымом и лесными пожарами; при вас на фоне пандемии процветают торгаши-мародеры и ломбарды; ваши «слуги» наживают состояния на экспорте так необходимых Украине защитных средств и торговле гумпомощью…

Максимальное, на что вы оказались способны, – это заставить людей сидеть дома, потерять работу и «закрыть окна и пить много воды». В течение следующего после аварии дня был эвакуирован 50-тысячный город. Это к слову. А вообще страшно представить себе последствия катастрофы, если бы страной тогда управляли «зелёные слуги» или Порошенко и прочая постмайданная компания: количество жертв было бы в тысячу раз больше, и вряд ли бы вообще существовала бы страна», – заявил Гольдарб.