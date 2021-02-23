Зеленые угрожают оставить СП-2 без газа

23.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В немецком политикуме растет сопротивление проекту «Северный поток-2», но Германия все равно из него не выйдет, чтобы не потерять своей выгоды в пользу других стран.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я наблюдаю рост сопротивления этому проекту, в частности, я рядах моей партии [«Зеленые»]. Мы были единственными, кто выступал против него – именно из-за Украины, из геополитических соображений, осознавая зависимость от России и понимая, что когда этот газопровод будет достроен, выйти из этой схемы будет тяжело.

Один из вариантов – просто оставить его. Но это будет стоить очень дорого, это могло бы быть в интересах некоторых других европейских стран, которые входят в этот консорциум.

Мы видим, что существует определенная вероятность того, что газопровод будет построен, но газ по нему доставлять не будут. В сентябре состоятся федеральные выборы и в результате наша партия «Зеленых» может войти в новую коалицию. И я надеюсь, что мы будет иметь громкий голос в новом правительстве, который активно будет отстаивать решение, которое не позволит транспортировать газ этим газопроводом. Но пока это лишь допущение и надежда. Но это может быть одним из вариантов», – сказала Крамон-Таубадель.