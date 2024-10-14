«Зеленые» в Бундестаге вознамерились стреножить «русского троянского коня»

Елена Острякова.  
14.10.2024 16:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Депутат от ХДС Флориан Хан обвинил депутатов, выступающих против размещения американских ракет в Германии, в «профессиональном невежестве», потому что они выступают против «сдерживания Москвы».

Об этом он заявил на слушаниях в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат от ХДС Флориан Хан обвинил депутатов, выступающих против размещения американских ракет в Германии,...

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«Дебаты демонстрируют отчасти наивную оценку некоторыми фракциями и «группами России» и приверженность к мировоззрению, не имеющему ничего общего с реальностью. Они считают, что США всегда плохие парни, а с Путиным нужно только один раз поговорить начистоту, и тогда все будет в порядке. Хотя ясно, что Россия – агрессор, который имеет волю и возможности восстановить старую советскую сферу влияния», – вещал Хан.

Раскритиковал он и правящую коалицию «Светофор», которая «тоже недооценивает необходимость готовиться к агрессии Путина».

Представительница входящих в «светофор» партии зеленых 25-летняя Мерле Шпеллерберг, в свою очередь, раскритиковала противников американских ракет и сказала, что не позволит им шантажировать правительство.

«В нашем парламенте все еще есть люди, которые не хотят признавать, кто является разжигателем войны, кто выступает против диалога на всех уровнях и бойкотирует все усилия по разоружению. Если мы дадим русскому троянскому коню в виде АдГ и Сары Вагенкнехт место в парламенте, мы должны способствовать информированным дебатам. Это единственный способ освободить место для промежуточных тонов, компромиссов и дифференцированных ответов», – сказала Шпеллерберг.

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