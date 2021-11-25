«Зеленый», «красный», «голубой» – водород Украине не светит никакой

Новости Украины

Советник главы «Нафтогаза» Алексей Рябчин в недавнем интервью рассказал о том, что Украина может удовлетворить 3-10% потребностей ЕС в водороде и рассказал о многочисленных «оттенках» водорода, которые Украина якобы может производить и поставлять в Европу, замещая им российский газ.

«Традиционным» считается «серый» водород, который производят из метана. Поскольку при этом выделяется углекислый газ, такой водород считается «грязным», и его сейчас стремятся замещать более экологичными «оттенками».

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Если выделяемый при производстве углекислый газ закачивать под землю в специальные хранилища, то это уже будет «голубой» водород. Алексей Рябчин считает, что Украина могла бы зарабатывать на закачке углекислого газа, выделяющегося в промышленных процессах на предприятиях ЕС в отработанные скважины или ПГХ.

«Технология этого пока несовершенна, но она будет», – уверяет Рябчин.

Таким образом, даже он признает, что «голубой» водород – это пока даже не отдаленная перспектива для Украины.

«Зеленый» водород получают методом электролиза воды на «зеленых» электростанциях, т.е. ВЭС и СЭС. Производство такого водорода поддерживается ЕС, поскольку соответствует целям декарбонизации европейской экономики. «Чтобы водород имел статус зеленого, нужно использовать электроэнергию, полученную от солнца или от ветра. Представляете, сколько это стоит! К тому же ЕС, скорее всего, будет считать зеленым и субсидировать только тот водород, который создан из новых, еще не введенных в эксплуатацию солнечных и ветровых источников, потому что уже построенные станции нужны для декарбонизации электроэнергетики», – отметил Алексей Рябчин.

Таким образом, на субсидии, которые хоть как-то удешевят дорогой «зеленый» водород, смогут рассчитывать лишь новые ВИЭ, а их строительство из-за кризиса замедлилось не только в Украине, но и во всем мире.

Наконец, есть «розовый/красный» водород, который получают с помощью электроэнергии АЭС. Теоретически Украина, обладая развитой атомной энергетикой, могла бы его производить. Но он считается не «зеленым» а лишь «низкоуглеродным», а атомная энергетика не считается экологичной. Получит ли водород АЭС на уровне ЕС такую же поддержку, как и «зеленый» – пока не известно. Рябчин надеется, что получит, поскольку это нужно Франции – одному из ведущих членов ЕС.

«Приходит Франция и говорит: «У вас нет атомных станций, а у меня есть. Поэтому, пожалуйста, брюссельские бюрократы, запишите, что этот водород может и не зеленый, но низкоуглеродный». И действительно, хотя атомная энергетика вредна для окружающей среды, для климата она не вредна. Поэтому Франция ситуативно лоббирует то, что интересно и Украине, потому что у нас атомная генерация так же сильна», – считает он.

Проблема в том, что наивно было бы рассчитывать, что ведущая страна ЕС, лоббируя свои интересы, «ситуативно» пролоббирует и интересы Украины. Пока со стороны Европы не видно желания заниматься благотворительностью, скорее всего, не будет его и в дальнейшем.

До сих пор ядро ЕС наоборот, лоббировало закрытие АЭС, как в бывших странах социалистического блока, которые становились его членами, так и на Украине. Именно Европа добилась полного закрытия Чернобыльской АЭС, которая никакой реальной угрозы уже не представляла.

Если ЕС будет иметь повод, он поможет Украине, скорее, избавиться от атомной энергетики, а не развивать ее, субсидируя «красный» украинской водород. А если Франция действительно добьется каких-то преференций для своих АЭС, то наверняка найдется масса поводов, чтобы не распространять их на украинские.

Может ли Украина вообще рассчитывать на какую-то поддержку со стороны ЕС в развитии водородной энергетики? Еще в июле 2020 года Украина в рамках подготовленной Еврокомиссией «Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы» и инициативы «Зеленый» курс «2х40 ГВт новых мощностей для производства водорода» получила квоту на строительство 10 ГВт водородных мощностей.

С тех пор в созданный в рамках этой инициативы «Европейского альянса чистого водорода» вошли несколько украинских компаний с проектами ВИЭ. Пока на этом все. Возможно, какие-то локальные проекты и удастся начать, но этим все и ограничится в обозримом будущем.