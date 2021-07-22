«Зеленых» не ждут ни в каком Китае, чтобы ни говорил Арахамия

22.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Руководство Украины напрасно надеется на сотрудничество с Китаем – там прекрасно понимают, кто у власти на Украине и помнят скандал с «Мотор Сичью».

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не идем в Китай. Во всяком случае, зелёные туда точно не идут. «Зеленые» обманули Китай, они обманули его со сделкой по «Мотор Сичи». Китайцы давно оценили, кто такие сегодняшние «зелёные», они отлично понимают, что «зелёные» готовы продаваться, сдаваться. И китайцы вполне вероятно будут использовать сегодняшнюю квази-власть для своих интересов. Китай– это страна которая планирует сорокалетиями. У них нет планов на год. Мы видим сегодня, что Китай – это великолепное государство, пример для многих государств. Для них подходы Арахамии, Зеленского – неприемлемы. Они не любят людей, торгующих своей страной. Использовать их они могут. Китай играет в геополитику очень давно, Китай присутствуют в Африке, сегодняшние инвестиции Китая в Африке – порядка 100 млрд долларов. Китай – это, по сути, сегодня вся юго-восточная Азия, хотя Индия имеет своё мнение по поводу Китая, его доминанты.

Китай – серьезный геополитический игрок. У них сегодня есть союз с Россией. Вероятно, они уважают друг друга как личности, Си Цзиньпин и Путин. То, что политики руководствуется правилом, что не бывают привязанности, есть интересы, это несомненно. Вполне вероятно, что звонок председателя КНР в адрес Зеленского имел более дальнюю цель, чем просто послушать его очередные глупости. Китай отлично понимает, что Россия считает славянскую территорию своей исконной территорией. И для неё любое вмешательство, любое появление, любые такие звоночки – это на самом деле звоночки тревожные. Вполне возможно, что подобные вещи рождаются, чтобы что-то где-то выторговать и обменять. Созвониться, поговорить, встретиться, обсудить на уровне сверхдержав. Поэтому никуда Арахамия не идет, все это треп Арахамии и других «зеленых». Если бы «арахамии» были в Китае, то за 2 года их «церевания» там они бы в лучшем случае уехали на рудники. Это в лучшем случае. В худшем случае ¬ были бы расстреляны», – сказал Максим Гольдарб.