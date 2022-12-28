«Зелёная энергетика Украины спасёт ЕС. Только бы пережить зиму» – Зеленский

28.12.2022  19:20 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 379
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


После «перемоги» Украина станет флагманом «зелёной» энергетики, обеспечивающим энергобезопасность всей Европы.

Об этом, выступая в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», уверенно заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После «перемоги» Украина станет флагманом «зелёной» энергетики, обеспечивающим энергобезопасность всей Европы. Об этом, выступая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Безопасность государства – это не то состояние, которое достигаешь раз и навсегда, это сложная работа, это процесс. Лидерство и безопасность идут всегда рядом, приобретая одно, работаешь и на другое. И сейчас, когда враг поставил себе цель уничтожить нас, уничтожить нашу энергетику, мы ставим себе цель стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам, любым вызовам – военным, политическим, экономическим или даже климатическим, мы должны стать! И мы станем, потому что нет выхода.

Станем лидером в построении современной «зелёной» энергетики. Это позволит нам создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ничем, ничем и никакими ракетными ударами.

Сегодня все видят, это опасно, когда города зависят от нескольких крупных тепло – или электростанций. Современному городу нужны децентрализованные источники энергетики, источники энергии. Только «зелёная» энергетика может действительно это обеспечить. Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водородную энергетику, мы будем способны обеспечить потребности Украины, а в мирное время и Европы», – заявил Зеленский, несколько раз прерываемый бурными аплодисментами.

Он подчеркнул, что нужно лишь пережить зиму, и далее Украина станет на путь «исторического усиления своей роли в Европе».

«Мы можем, а, следовательно, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И задачи на завтра. А сегодня мы должны пройти, и мы обязательно пройдем эту зиму», – уверял украинский президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть