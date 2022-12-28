«Зелёная энергетика Украины спасёт ЕС. Только бы пережить зиму» – Зеленский

После «перемоги» Украина станет флагманом «зелёной» энергетики, обеспечивающим энергобезопасность всей Европы.

Об этом, выступая в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», уверенно заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безопасность государства – это не то состояние, которое достигаешь раз и навсегда, это сложная работа, это процесс. Лидерство и безопасность идут всегда рядом, приобретая одно, работаешь и на другое. И сейчас, когда враг поставил себе цель уничтожить нас, уничтожить нашу энергетику, мы ставим себе цель стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам, любым вызовам – военным, политическим, экономическим или даже климатическим, мы должны стать! И мы станем, потому что нет выхода.

Станем лидером в построении современной «зелёной» энергетики. Это позволит нам создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ничем, ничем и никакими ракетными ударами.

Сегодня все видят, это опасно, когда города зависят от нескольких крупных тепло – или электростанций. Современному городу нужны децентрализованные источники энергетики, источники энергии. Только «зелёная» энергетика может действительно это обеспечить. Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водородную энергетику, мы будем способны обеспечить потребности Украины, а в мирное время и Европы», – заявил Зеленский, несколько раз прерываемый бурными аплодисментами.