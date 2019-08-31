Зелёная пелена развеется, когда будет поздно

31.08.2019, Киев, Владимир Гладков

У Владимира Зеленского в запасе еще есть несколько месяцев для удержания высокого рейтинга власти при помощи популистских шагов. Однако все они в итоге приведут к обнищанию населения.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается, высоких рейтингов, я думаю, он (Зеленский – ред.) будет их подпитывать… Состоится обмен пленными между Украиной и РФ – то, чего не смог добиться Порошенко. Это явно будет служить подпиткой рейтингу Зеленского. Потом – встреча с Трампом.

Третий момент – будет принят закон фактически об отмене моратория на землю. Это приведёт к временному росту экономических показателей, ВВП повысится на 2-3 процента, люди в селе получат временно деньги.

Представьте себе, что крестьянин, для которого сейчас 200 гривен это большие деньги, вдруг получает на руки 5-10 тысяч долларов за свои паи, которые он продаёт – это, естественно, будет служить подпиткой», – рассказал Бондаренко.

«Но буквально очень скоро эти 5-10 тысяч долларов будут в лучшем случае проедены, а в худшем – пропиты, и, соответственно, многие поймут, что они оказались у разбитого корыта. И вот именно тогда начнёт падать рейтинг Зеленского», – отметил политолог.

Второй точкой, с которой начнёт падать рейтинг «Зе», эксперт назвал уже анонсированное командой президента введение всеобщего декларирования доходов граждан.

«Это требование наших внешних доноров, внешних партнёров… Как только государство заставит наших граждан декларировать доходы и платить налоги с определённой суммы, соответственно, это будет воспринято гражданами, что государства пытается поинтересоваться, почему наши люди до сих пор не умерли с голоду, и это может вызвать очень серьёзное недовольство. Так что эти две точки могут стать точками, с которых начнётся падение рейтинга Зеленского», – добавил Кость Бондаренко.