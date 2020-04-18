«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал

18.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Киев заполонён агентами ГРУ России – в украинской столице уже сконцентрирована масса потенциальных «зеленых человечков», которые по команде из Москвы будут готовы одеть форму и выдвигаться к правительственным зданиям.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил бывший замглавы СБУ Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленые человечки» есть сегодня в Киеве или нет? Есть «зеленые» или нет? «Зеленые человечки, когда им поступит из Москвы сигнал, они оденут форму и придут сюда в студию, придут в Офис президента, придут в Службу безопасности!

Есть или нет? Вы четко скажите. Лозунги: «Ура, ура» – есть или нет? Те, которых заслало 5-е разведуправление. Есть, я тоже говорю, что есть…

Они женились, работают, на карантине сегодня. Они имеют по мобильному телефону, где им придет СМС, они одевают форму и выходят на улицу», – заявил Москаль.